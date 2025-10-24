Ο απίθανος Στεφ Κάρι με τριποντάρα έστειλε το ματς με τους Νάγκετς στην παράταση και το πανηγύρισε έξαλλα.

Μέγας είσαι Κάρι και θαυμαστά τα έργα σου. Ο σταρ των Γουόριορς οδήγησε την ομάδα του σε μια μεγάλη νίκη στην παράταση κόντρα στους Νάγκετς με 137-131 και το κοντέρ σταμάτησε στους 42 πόντους.

Εκεί που το Ντένβερ βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 117-120, ήρθε ο Κάρι με ένα τρίποντο από το... σπίτι του να στείλει την αναμέτρηση σε έξτρα πεντάλεπτο και να βάλει φωτιά στην Oracle Arena.

Μάλιστα το πανηγύρισε με την ψυχή του, βγάζοντας όλη την ένταση που κουβαλούσε το ματς, με το κοινό να αποθεώνει τον μάγο που έχει φέρει στην πόλη τέσσερα πρωταθλήματα και συνεχίζει να ηλεκτρίζει τα πλήθη περισσότερο από κάθε άλλον.