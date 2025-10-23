Γιάννης για Τέρνερ: «Με... μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά τότε ούτε εγώ τον συμπαθούσα» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για Κρις Μίντλετον και Μάιλς Τέρνερ.

Οι Μπακς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των Γουίζαρντς με 133-120 στην πρεμιέρα τους στο ΝΒΑ και φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν άλυτο πρόβλημα για την άμυνα της Ουάσινγκτον που δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να τον περιορίσει.

Ο Έλληνας σταρ πέτυχε double-double με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά. Τελείωσε με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές.

Αναλυτικά

Στην αρχή είπε: «Παίζαμε εκπληκτικό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο σαν να σταματήσαμε. Κανείς δεν έκανε κίνηση, κανείς δεν άγγιζε τη ρακέτα. Και έτσι επέστρεψαν στο ματς

Αυτή η ομάδα είναι εκπληκτική. Πολύ επικίνδυνη ομάδα. Πολλά παιδιά μπορούν να οργανώσουν και να σουτάρουν. Όταν είσαι ελεύθερος πρέπει να σουτάρεις. Ακόμη κι αν το χάσεις, σούταρε ξανά. Νευριάζω μερικές φορές όταν είναι ελεύθεροι και δεν σουτάρουν. Το λέω αυτό δημόσια, το λέω και στα αποδυτήρια».

Για τον Μίντλετον: «Ήταν περίεργο. Είναι η τρίτη φορά που παίζω εναντίον του. Ακόμη είναι μεγάλη απειλή στο παρκέ, κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Παίζει έξυπνα. Στην 14η σεζόν της καριέρας του, είναιπερίεργο να παίζω εναντίον του. Προηγούμαι 2-1 στις νίκες κόντρα στον Μίντλετον».

Για το ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ στους Μπακς: «Οι καλύτερες ομάδες, έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να βγάλουν φάσεις. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος All-Star. Οι ομάδες που έχουν 2-3 All-Star δεν είναι απαραίτητα επιτυχημένες. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να χτίζουμε καλές συνήθειες».

Για τον Τέρνερ: «Δεύτερο ματς που παίζουμε παρέα στο παρκέ. Είναι αφύσικο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο στο δεύτερο παιχνίδι. Με... μισούσε πριν έξι μήνες. Το μίσος είναι μία πολύ δυνατή λέξη, αλλά ούτε εγώ τον συμπαθούσα. Έχει μεγάλο χαρακτήρα, είναι εκπληκτικός ηγέτης. Να συνεχίσουμε ενωμένοι. Τίποτα δεν θα μας δοθεί. Θα είμαστε σε καλό σημείο αν έχουμε αυτή τη νοοτροπία”.