O Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 133-120 στην πρεμιέρα. Double double 37 πόντων ο Έλληνας σταρ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για Μπακς και Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τα ελάφια έδειξαν τα... δόντια τους κόντρα στους πρωτευουσιάνους και επικράτησαν με 133-120 μέσα στο Μιλγουόκι.

Το Μιλγουόκι έβαλε τις βάσεις της νίκης του από το ημίχρονο, αφού πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 19 πόντων (72-53) και στη συνέχεια διαφύλαξε τη διαφορά για να φτάσει στο ροζ φύλλο αγώνα.

Ο κυρίαρχος Γιάννης

Φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν άλυτο πρόβλημα για την άμυνα της Ουάσινγκτον που δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να τον περιορίσει.

Ο Έλληνας σταρ πέτυχε double-double με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά. Τελείωσε με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές.

Ηγετικός, δείχνει πως για άλλη μια σεζόν θα είναι ένας από τους υποψήφιους MVP. Ελάχιστα έπαιξε ο Θανάσης που πάτησε παρκέ για 1.5 λεπτό και δεν πρόλαβε να πετύχει κάποιο καλάθι.

Ο Γκάρι Τρεντ μέτρησε 17 πόντους, ενώ ο Τέρνερ, το νέο απόκτημα του Μιλγουόκι είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την πλευρά των ηττημένων που για άλλη μια σεζόν δεν δείχνουν ικανοί στα playoffs, αλλά χρειάζεται ακόμα χρόνο για να τους δούμε καλύτερα, πρώτος σκόρερ ήταν το πρώην ελάφι, Κρις Μίντλετον με 23 πόντους. Στους 21 πόντους και τα 9 ριμπάουντ σταμάτησε ο Τζορτζ.

Mε 18/44 τρίποντα σούταραν τα ελάφια, ενώ από την άλλη 17/42 είχαν οι μάγοι που δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν θετικά τη σεζόν τους.