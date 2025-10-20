Ο Στεφ Κάρι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παίξει ακόμα και όταν είναι 40 ετών, αρκεί να βρίσκεται σε θέση να μπορεί να βοηθήσει τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Στεφ Κάρι ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στο NBA, που ξεκινάει τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, γεννημένος τον Μάρτιο του 1988, θα γίνει 37 ετών στη σεζόν που έρχεται.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο essentiallysports, δεν κλείνει την πόρτα για να συνεχίσει να παίζει ως τα 40 του.

«Το μόνο που θα πω είναι ότι απλώς θέλω να έχω την επιλογή, και αν είμαι σε πραγματική θέση να μπορώ να παίξω. Δεν ξέρω αν θα έχει νόημα ή αν θα το ήθελα, ό,τι κι αν ισχύει. Αλλά αν μπορώ εγώ να πάρω την απόφαση και δεν παρθεί για μένα, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό σημείο».

Θυμίζουμε πως ο Στεφ Κάρι έχει συμβόλαιο ως τη σεζόν 2026-27 και φυσικά από εκείνο το σημείο και έπειτα, θα φανεί αν θα συνεχίσει να δίνει τις παραστάσεις του στα παρκέ του NBA.

Η φετινή σεζόν για τον Κάρι είναι η 17η στην καριέρα του και φυσικά έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα με τους Γουόριορς, τους οποίους υπηρετεί από το 2009 ως σήμερα. Ενώ πέρσι μέτρησε 24.5 πόντους με 39.7% από το τρίποντο σε 70 παιχνίδια.