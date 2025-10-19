Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποδέσμευσαν τον Σεθ Κάρι τρεις εβδομάδες μετά τη συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο, αφήνοντας κενή τη 15η θέση στο ρόστερ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποδέσμευσαν τον Σεθ Κάρι μόλις τρεις εβδομάδες μετά την υπογραφή μονοετούς συμβολαίου μαζί του, λόγω των περιορισμών του salary cap.

Όπως αναμενόταν, οι «Πολεμιστές» τον αποδέσμευσαν με σκοπό να υπογράψουν ξανά τον επόμενο μήνα, όταν θα έχουν επαρκή οικονομική ευελιξία για να τον επαναφέρουν στο ρόστερ, παίζοντας στο πλευρό του αδερφού του, Στεφ.

Ο 35χρονος γκαρντ προπονήθηκε με τους Γουόριορς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και ταξίδεψε μαζί τους στο μοναδικό εκτός έδρας παιχνίδι, αν και παρέμεινε ανενεργός σε αυτά τα ματς.

Πέρσι είχε μέσο όρο 6.5 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 68 συμμετοχές με τη Σάρλοτ, ενώ συνολικά στο ΝΒΑ σε 550 αγώνες regular season έχει μέσο όρο 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.