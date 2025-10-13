Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο NBA και οι Μπακς έπρεπε να «θυσιάσουν» έναν παίκτη προκειμένου να αποκτήσουν τον 24χρονο φόργουορντ.

Όπως έγινε γνωστό, ο μικρότερος της οικογένειας Αντετοκούνμπο θα βρεθεί με τη σειρά του στον μαγικό κόσμο του NBA «γράφοντας» παράλληλα και ιστορία στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο υπογράφει two way συμβόλαιο με τους Μπακς και θα κάνει... συντροφιά στους Γιάννη και Θανάση.

Βέβαια προκειμένου να μετακομίσει στο Μιλγουόκι, οι Μπακς έπρεπε να «κόψουν» έναν παίκτη. Έτσι, λοιπόν, εκείνος που «θυσιάστηκε» ήταν ο Τζαμάρι Μπουγέι, ένας βραχύσωμος πόιντ γκαρντ ύψους 1.88 μέτρων, ο οποίος δεν επιλέχθηκε ποτέ από ομάδα του NBA ωστόσο μπόρεσε να βρει δουλειά σε Χιτ, Γουίζαρντς, Μπλέιζερς, Σπερς και προσφάτως σε Μπακς .

Μάλιστα ο 26χρονος παίκτης αγωνίστηκε και στο πρόσφατο ματς της preseason κόντρα στους Σικάγο Μπουλς, όταν οι Μπακς επικράτησαν με 127-121. Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο Τζαμάρι Μπουγέι είχε κατά μέσο όρο 18.7 πόντους, 4.5 ασίστ, 3.9 ριμπάουντ και 1.8 κλεψίματα στην G League με τους Γουισκόνσιν Χερντ και Όστιν Σπερς.