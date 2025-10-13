Μετά τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης θα συναντήσει στους Μιλγουόκι Μπακς και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος συμφώνησε για two way συμβόλαιο!

Μεγάλωσε η... οικογένεια Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς καθώς τα «Ελάφια» απέκτησαν με two way συμβόλαιο και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Με την ένταξη και του Άλεξ στους Μπακς, γράφτηκε ιστορία στο NBA καθώς για πρώτη φορά μία ομάδα θα έχει τρία αδέρφια στο ρόστερ της!

Όπως είναι γνωστό ο Άλεξ ξεκίνησε τη σεζόν στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL με τη φανέλα του Άρη ωστόσο πριν από μερικές ημέρες αποτέλεσε παρελθόν προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Όπερ και εγένετο λοιπόν καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια του ESPN, o 24χρονος φόργουορντ συμφώνησε για two way συμβόλαιο με τους Μπακς.

Τι είναι το two way συμβόλαιο που υπογράφει ο Άλεξ Αντετοκούνμπο στους Μπακς

Το two way συμβόλαιο που υπογράφει ο μικρότερος της οικογενείας Αντετοκούνμπο στους Μπακς, είναι ένας ειδικός τύπος συμβολαίου που επιτρέπει σε έναν παίκτη να αγωνιστεί τόσο στην ομάδα του NBA όσο και στη θυγατρική της στη G League.

Πιο αναλυτικά περνάει το περισσότερο χρόνο του στη G League ενώ μπορεί να κληθεί προσωρινά στην ομάδα που ανήκει του NBA για μέχρι 50 αγώνες μέσα στη σεζόν. Να σημειωθεί ότι δεν έχει το δικαίωμα να παίξει στα playoffs, με μοναδική εξαίρεση το αν η ομάδα του μετατρέψει το συμβόλαιό του σε κανονικό.

Όσο για τον μισθό; Κάποιος που θα παίζει στην G League θα αμείβεται με τον χαμηλότερο μισθό της λίγκας και ο οποίος κυμαίνεται από 75.000 δολάρια έως και 100.000 δολάρια. Αντίστοιχα όταν θα βρίσκεται στο NBA θα αμείβεται με από 500.000 δολάρια έως και 600.000 δολάρια τον χρόνο, αναλόγως το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.