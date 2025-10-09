Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Καλύτερο «4άρι» και ο πιο πλήρης παίκτης» σύμφωνα με τους GM του ΝΒΑ
Οι GMs των 30 ομάδων του NBA , δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου, έκαναν τις ετήσιες προβλέψεις τους, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για ακόμη μια χρονιά να συμπεριλαμβάνεται στους κορυφαίους.
Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος power forward του NBA, ενώ, μαζί με τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά, αναδείχθηκαν οι πιο ευέλικτοι παίκτες.
Αναλυτικά το πώς ψήφισαν οι GMs των 30 ομάδων του NBA:
Το 80% ψήφισε ότι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
Το 63% ψήφισε ότι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς θα πάρουν την Ανατολή.
Το 67% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς MVP.
Το 83% ψήφισε τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά ως τον παίκτη από τον οποίο θα ξεκινούσε το χτίσιμο της ομάδας.
Το 57% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς ως ο παίκτης για τον οποίο προετοιμάζονται περισσότερο οι αντίπαλοι προπονητές.
Το 30% ψήφισε τον Άμεν Τόμσον των Ρόκετς ως πιθανότερο να έχει breakout season.
Το 73% ψήφισε τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κορυφαίο point guard.
Το 70% ψήφισε τον Άντονι Έντουαρντς κορυφαίο shooting guard.
Το 40% ψήφισε τον Λούκα Ντόντσιτς κορυφαίο small forward.
Το 93% ψήφισε τον Γιάννης Αντετοκούνμπο κορυφαίο power forward.
Το 97% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς κορυφαίο center.
Το 53% ψήφισε πως οι Ατλάντα Χοκς έκαναν τις καλύτερες κινήσεις στην offseason.
Το 47% ψήφισε τους Ορλάντο Μάτζικ ως την ομάδα που θα έχει φέτος τη μεγαλύτερη βελτίωση.
Το 97% ψήφισε τον Κούπερ Φλαγκ κορυφαίο rookie.
Το 93% ψήφισε κορυφαίο ξένο του NBA τον Νίκολα Γιόκιτς.
Το 44% ψήφισε τον Σάσα Βεζένκοβ κορυφαίο παίκτη εκτός NBA.
Το 80% ψήφισε τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά κορυφαίο αμυντικό.
Το 31% ψήφισε τον Ντάισον Ντάνιελς (Χοκς) κορυφαίο περιφερειακό αμυντικό.
Το 80% ψήφισε τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά κορυφαίο αμυντικό στη ρακέτα.
Το 83% ψήφισε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κορυφαία αμυντική ομάδα της Λίγκας.
Το 52% ψήφισε τον Έρικ Σπόλστρα κορυφαίο προπονητή.
Το 58% ψήφισε τον Άμεν Τόμσον των Χιούστον Ρόκετς πιο αθλητικό παίκτη.
Το 93% ψήφισε τον Στεφ Κάρι κορυφαίο σουτέρ.
Το 53% ψήφισε τον ΝτιΆαρον Φοξ πιο γρήγορο παίκτη με τη μπάλα στα χέρια.
Το 90% ψήφισε τον Στεφ Κάρι καλύτερο στν κίνηση χωρίς τη μπάλα.
Το 80% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς κορυφαίο πασέρ.
Το 43% ψήφισε τον Στεφ Κάρι κορυφαίο ηγέτη.
Το 30% ψήφισε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο – Βικτόρ Γουεμπανιαμά πιο ευέλικτους παίκτες.
Το 80% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς πιο έξυπνο παίκτη.
