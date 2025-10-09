Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την... τιμητική του στην ψηφοφορία των GMs των 30 ομάδων του NBA!

Οι GMs των 30 ομάδων του NBA , δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου, έκαναν τις ετήσιες προβλέψεις τους, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για ακόμη μια χρονιά να συμπεριλαμβάνεται στους κορυφαίους.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος power forward του NBA, ενώ, μαζί με τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά, αναδείχθηκαν οι πιο ευέλικτοι παίκτες.

Αναλυτικά το πώς ψήφισαν οι GMs των 30 ομάδων του NBA:

Το 80% ψήφισε ότι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Το 63% ψήφισε ότι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς θα πάρουν την Ανατολή.

Το 67% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς MVP.

Το 83% ψήφισε τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά ως τον παίκτη από τον οποίο θα ξεκινούσε το χτίσιμο της ομάδας.

Το 57% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς ως ο παίκτης για τον οποίο προετοιμάζονται περισσότερο οι αντίπαλοι προπονητές.

Το 30% ψήφισε τον Άμεν Τόμσον των Ρόκετς ως πιθανότερο να έχει breakout season.

Το 73% ψήφισε τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κορυφαίο point guard.

Το 70% ψήφισε τον Άντονι Έντουαρντς κορυφαίο shooting guard.

Το 40% ψήφισε τον Λούκα Ντόντσιτς κορυφαίο small forward.

Το 93% ψήφισε τον Γιάννης Αντετοκούνμπο κορυφαίο power forward.

Το 97% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς κορυφαίο center.

Το 53% ψήφισε πως οι Ατλάντα Χοκς έκαναν τις καλύτερες κινήσεις στην offseason.

Το 47% ψήφισε τους Ορλάντο Μάτζικ ως την ομάδα που θα έχει φέτος τη μεγαλύτερη βελτίωση.

Το 97% ψήφισε τον Κούπερ Φλαγκ κορυφαίο rookie.

Το 93% ψήφισε κορυφαίο ξένο του NBA τον Νίκολα Γιόκιτς.

Το 44% ψήφισε τον Σάσα Βεζένκοβ κορυφαίο παίκτη εκτός NBA.

Το 80% ψήφισε τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά κορυφαίο αμυντικό.

Το 31% ψήφισε τον Ντάισον Ντάνιελς (Χοκς) κορυφαίο περιφερειακό αμυντικό.

Το 80% ψήφισε τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά κορυφαίο αμυντικό στη ρακέτα.

Το 83% ψήφισε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κορυφαία αμυντική ομάδα της Λίγκας.

Το 52% ψήφισε τον Έρικ Σπόλστρα κορυφαίο προπονητή.

Το 58% ψήφισε τον Άμεν Τόμσον των Χιούστον Ρόκετς πιο αθλητικό παίκτη.

Το 93% ψήφισε τον Στεφ Κάρι κορυφαίο σουτέρ.

Το 53% ψήφισε τον ΝτιΆαρον Φοξ πιο γρήγορο παίκτη με τη μπάλα στα χέρια.

Το 90% ψήφισε τον Στεφ Κάρι καλύτερο στν κίνηση χωρίς τη μπάλα.

Το 80% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς κορυφαίο πασέρ.

Το 43% ψήφισε τον Στεφ Κάρι κορυφαίο ηγέτη.

Το 30% ψήφισε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο – Βικτόρ Γουεμπανιαμά πιο ευέλικτους παίκτες.

Το 80% ψήφισε τον Νίκολα Γιόκιτς πιο έξυπνο παίκτη.