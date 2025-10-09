Ο μεγαλύτερος «πολέμιος» σχολιαστής του Λεμπρόν τον... δίκασε: «Όταν θα παίζεις σκ@@@, θα σκέφτομαι ότι είσαι πιωμένος»

Ο Στίβεν Σμιθ σχολίασε την δεύτερη Decision του ΛεΜπρόν Τζείμς και οι ατάκες του για άλλη μια φορά έκλεψαν την παράσταση.

Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σχολιαστής του ΝΒΑ και πολλές φορές κάνει σκληρή κριτική στον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Στίβεν Σμιθ δεν έκανε βήμα πίσω και τα... έχωσε στον Βασιλιά για την περίφημη Decision Vol.2 που εξελίχθηκε σε μια απλή διαφήμιση για κονιάκ.

Ενώ ο περισσότερος κόσμος περίμενε από τον σταρ των Λέικερς να μιλήσει για την απόσυρση, εκείνος έκανε την... ντρίμπλα κάτι που πείραξε αρκετούς fans, όπως φυσικά και τον Σμιθ που εξαπέλυσε... επίθεση στον Βασιλιά.

Τόνισε πως είχε δημιοργήσει μεγάλες προσδοκίες και τελικά δεν τις δικαίωσε, ενώ έκανε σύγκριση για το «I'm back» του Τζόρνταν με την τότε επιστροφή του MJ στη δράση. Επιπλέον ανέφερε: «Αν παίζεις σαν σκουπίδι οποιαδήποτε στιγμή που πραγματικά μετράει, θα σκεφτώ εκείνη τη διαφήμιση της Hennessy και θα αναρωτηθώ αν έπινες κάτι πριν από τον αγώνα».