Ο μεγαλύτερος «πολέμιος» σχολιαστής του Λεμπρόν τον... δίκασε: «Όταν θα παίζεις σκ@@@, θα σκέφτομαι ότι είσαι πιωμένος»
Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σχολιαστής του ΝΒΑ και πολλές φορές κάνει σκληρή κριτική στον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Στίβεν Σμιθ δεν έκανε βήμα πίσω και τα... έχωσε στον Βασιλιά για την περίφημη Decision Vol.2 που εξελίχθηκε σε μια απλή διαφήμιση για κονιάκ.
Ενώ ο περισσότερος κόσμος περίμενε από τον σταρ των Λέικερς να μιλήσει για την απόσυρση, εκείνος έκανε την... ντρίμπλα κάτι που πείραξε αρκετούς fans, όπως φυσικά και τον Σμιθ που εξαπέλυσε... επίθεση στον Βασιλιά.
Τόνισε πως είχε δημιοργήσει μεγάλες προσδοκίες και τελικά δεν τις δικαίωσε, ενώ έκανε σύγκριση για το «I'm back» του Τζόρνταν με την τότε επιστροφή του MJ στη δράση. Επιπλέον ανέφερε: «Αν παίζεις σαν σκουπίδι οποιαδήποτε στιγμή που πραγματικά μετράει, θα σκεφτώ εκείνη τη διαφήμιση της Hennessy και θα αναρωτηθώ αν έπινες κάτι πριν από τον αγώνα».
Stephen A. Smith calls out LeBron for his ad— NBACentral (@TheDunkCentral) October 8, 2025
“If you play like garbage at any point in time when it really really counts, I'm going to think about that Hennessy commercial and wonder if you were drinking something before the game”
(@awfulannouncing)
pic.twitter.com/cnKpjsLiXa
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.