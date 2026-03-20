Οι Λέικερς επικράτησαν των Χιτ στο Μαϊάμι με 126-134 και τον Λούκα Ντόντσιτς να πετυχαίνει... μυθική εμφάνιση, σκοράροντας 60 πόντους!

Ακόμα μία νίκη για τους Λέικερς, ακόμη ένα... σόου από τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σούπερ στα «οδήγησε» την ομάδα του προς τη νίκη επί των Χιτ με 126-134, πραγματοποιώντας.... μυθική εμφάνιση, σκοράροντας 60 πόντους!.

Ο 27χρονος γκαρντ ήταν σε εξαιρετική βραδιά και έχοντας (18/30 σουτ, 9/17 τρίποντα, 15/19 βολές), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα, έγραψε ιστορία με τη φανέλα των Λέικερς, καθώς έγινε ο δεύτερος παίκτης που σκοράρει 60 πόντους και έβαλε το όνομά του δίπλα σε αυτό του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ.

Επίσης πραγματοποίησε τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή του σε πόντους σε έναν αγώνα. Για τους Χιτ ξεχώρισε ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 42-29, 65-59, 88-97, 126-134