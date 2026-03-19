Ντουράντ για ΛεΜπρόν: «Μπορεί να παίξει για άλλα 4-5 χρόνια στο ΝΒΑ»
Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι Λέικερς που επικράτησαν με 124-116 των Ρόκετς για να πάνε στις 7 σερί νίκες. Κορυφαίος του ματς ο Ντόντσιτς που είχε 40 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ.
Πάντως σπουδαίο ματς έκανε και ο αγέραστος ΛεΜπρόν Τζέιμς που έχασε μόλις ένα σουτ. Τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και 13/14 σουτ. Μπορεί να έχει πατήσει τα 41 του, αλλά ακόμα κυριαρχεί στη λίγκα.
Για τον LBJ μίλησε και ο Κέβιν Ντουράντ, αποθεώνοντας τον και αναφέροντας πως μπορεί να μείνει κι άλλα χρόνια στο ΝΒΑ: «Νομίζω πως ο ΛεΜπρόν μπορεί να παίξει για άλλα 4-5 χρόνια, για να είμαι ειλικρινής».
Οι δύο τους έχουν χαρίσει στο κοινό επικές μάχες και σε τελικούς. Το 2012 οι Χιτ του ΛεΜπρόν νίκησαν τους Θάντερ του Ντουράντ, ενώ το 2017 και το 2018 οι Γουόριορς του KD καθάρισαν τους Καβς του Βασιλιά.
"I think he could play for another 4-5 years, to be honest."— SportsCenter (@SportsCenter) March 19, 2026
