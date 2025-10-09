Αμερικανός δημοσιογράφος ανέλυσε το θέμα Αντετοκούνμπο: «Κουράστηκε απλά να είναι στα playoffs»

Ο δημοσιογράφος Μπιλ Σίμονς στάθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αναφέρε έναν λόγο για τον οποίο ίσως ο Έλληνας σταρ θέλει να φύγει από το Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε την πίστη του στους Μπακς, ωστόσο άφησε... ανοικτό το παράθυρο για αλλαγή πλεύσης στο μέλλον. Για μια ενδεχόμενη αποχώρηση του από τα ελάφια μίλησε και ο Μπιλ Σίμονς και χρησιμοποίησε τις που έχει στα playoffs και την λαχτάρα που έχει για άλλο ένα δαχτυλίδι.

«Έχει νικήσει μόλις 8 σειρές playoffs. Ο ΛεΜπρόν έχει 41, ο Ντάνκαν 35, ο Κόμπι 33, ο Σακ 32, ο Ντουράντ 22, ο Γιόκιτς μετρά 10. Ο Γιάννης είναι στο 8-8. Κουράστηκε απλά να είναι στα playoffs. Θέλει να συνεχίσει να παίζει και μετά τις 30 Απρίλη.

Σκέφτεται πως θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Το έχω κάνει τα τρία τελευταια χρόνια. Θέλει να διεκδικήσει κι άλλο δαχτυλίδι και όχι απλά να βρίσκεται σε ματς της postseason», ανέφερε ο Σίμονς.