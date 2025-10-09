Αμερικανός δημοσιογράφος ανέλυσε το θέμα Αντετοκούνμπο: «Κουράστηκε απλά να είναι στα playoffs»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε την πίστη του στους Μπακς, ωστόσο άφησε... ανοικτό το παράθυρο για αλλαγή πλεύσης στο μέλλον. Για μια ενδεχόμενη αποχώρηση του από τα ελάφια μίλησε και ο Μπιλ Σίμονς και χρησιμοποίησε τις που έχει στα playoffs και την λαχτάρα που έχει για άλλο ένα δαχτυλίδι.
«Έχει νικήσει μόλις 8 σειρές playoffs. Ο ΛεΜπρόν έχει 41, ο Ντάνκαν 35, ο Κόμπι 33, ο Σακ 32, ο Ντουράντ 22, ο Γιόκιτς μετρά 10. Ο Γιάννης είναι στο 8-8. Κουράστηκε απλά να είναι στα playoffs. Θέλει να συνεχίσει να παίζει και μετά τις 30 Απρίλη.
Σκέφτεται πως θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Το έχω κάνει τα τρία τελευταια χρόνια. Θέλει να διεκδικήσει κι άλλο δαχτυλίδι και όχι απλά να βρίσκεται σε ματς της postseason», ανέφερε ο Σίμονς.
This is Crazy — Giannis only has 8 playoff series wins, fewer than LeBron (41), KD (22), Kawhi (19), Tatum (15), and Jokic (10), per @BillSimmons— NBACentral (@TheDunkCentral) October 8, 2025
“I think it’s really starting to get to him.”
(🎥 @ringer / h/t @MrBuckBuckNBA )
pic.twitter.com/rNm4sDLW5x
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.