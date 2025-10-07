NBA, All Star Game: Η έδρα παραμένει στο Intuit Dome
Ο Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει η έδρα διεξαγωγής του All-Star Game 2026 και ότι θα γίνει ξανά στο Intuit Dome, την έδρα των Λος Άντζελες Κλίπερς.
Οι υποθέσεις για την αλλαγή έδρας υπήρχαν λόγω της έρευνας που διεξάγεται από το NBA για πιθανή παραβίαση του salary cap από την ομάδα, που αφορά τον Καουάι Λέοναρντ.
Ο κομισάριος δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία σκέψη για μετακίνηση του All-Star Game. Ο σχεδιασμός και οι γύρω δραστηριότητες λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.»
Το All-Star Game, με τη νέα μορφή Team USA εναντίον Team World, έχει προγραμματιστεί για τις 15 Φεβρουαρίου.
