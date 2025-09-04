Έρευνα διεξάγεται στους Λος Άντζελες Κλίπερς από το NBA για πιθανή παραβίαση των κανόνων του salary cap σε συμβόλαιο του Καουάι Λέοναρντ, όμως η ομάδα αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε κάτι μεπτό.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας του ΝΒΑ σχετικά με πιθανή παραβίαση των κανόνων του salary cap, υπόθεση που έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως αποκάλυψε το NBC Sports, η Λίγκα εξετάζει ένα χορηγικό συμβόλαιο του Καουάι Λέοναρντ με την Aspiration, startup που πρόσφατα κατέρρευσε ύστερα από σκάνδαλο απάτης ύψους 243 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2021, ο Λέοναρντ υπέγραψε συμφωνία αξίας 28 εκατ. δολαρίων με την Aspiration, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε εμφανίσεις ή προωθητικές ενέργειες για την εταιρεία, ενώ την ίδια περίοδο, ο ιδιοκτήτης των Κλίπερς, Στιβ Μπάλμερ, επένδυσε 50 εκατ. δολάρια στην ίδια εταιρεία, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έμμεσος τρόπος για να ξεπεραστεί το όριο του salary cap και να διοχετευτούν χρήματα στον παίκτη.

Η Aspiration είχε παρουσιαστεί ως «πράσινη τράπεζα» και είχε προσελκύσει επενδυτές όπως ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και ο Drake, προτού οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Ο συνιδρυτής της, Τζο Σάνμπεργκ, ομολόγησε πρόσφατα την ενοχή του για απάτη, ενώ στους πιστωτές της εταιρείας εμφανίζονται τόσο η LLC του Λέοναρντ όσο και εταιρείες συνδεδεμένες με τους Κλίπερς και τον Μπάλμερ.

Η τοποθέτηση των Κλίπερς και του Στιβ Μπάλμερ

«Ούτε οι Κλίπερς ούτε ο Στιβ Μπάλμερ καταστρατήγησαν το salary cap. Η ιδέα ότι ο Στιβ επένδυσε στην Aspiration για να διοχετεύσει χρήματα στον Καουάι Λέοναρντ είναι παράλογη. Ο Στιβ επένδυσε επειδή οι ιδρυτές της Aspiration παρουσιάστηκαν ως δεσμευμένοι να κάνουν το σωστό για τους πελάτες τους, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Μετά από μια μακρά εκστρατεία χειραγώγησης της αγοράς, που εξαπάτησε όχι μόνο τον Στιβ αλλά και πολλούς άλλους επενδυτές και αθλητικές ομάδες, η Aspiration κήρυξε πτώχευση. Ο συνιδρυτής της, Τζόζεφ Σάνμπεργκ, δήλωσε πρόσφατα ένοχος για απάτη ύψους 243 εκατομμυρίων δολαρίων. Ούτε ο Στιβ ούτε οι Κλίπερς είχαν γνώση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας από την Aspiration ή τον συνιδρυτή της μέχρι τη στιγμή που η κυβέρνηση ξεκίνησε την έρευνά της. Η Aspiration υπήρξε χορηγός της ομάδας για τις σεζόν 2021-22 και 2022-23 προτού αθετήσει το συμβόλαιό της.

Δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο ή μεμπτό στο να κάνουν οι χορηγοί της ομάδας ξεχωριστές συμφωνίες με παίκτες της ίδιας ομάδας. Ούτε ο Στιβ ούτε η διοίκηση των Κλίπερς είχαν οποιαδήποτε επίβλεψη στη συμφωνία του Καουάι με την Aspiration. Το να λέει κανείς το αντίθετο είναι εντελώς λάθος.

Οι Κλίπερς αντιμετωπίζουν με απόλυτη σοβαρότητα τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του ΝΒΑ, σέβονται πλήρως τους κανόνες της λίγκας και καλωσορίζουν την έρευνα που σχετίζεται με την Aspiration. Οι Κλίπερς θα συνεχίσουν επίσης να συνεργάζονται με τις αρχές στην έρευνά τους για τις ξεκάθαρα παράνομες δραστηριότητες της Aspiration».