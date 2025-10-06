Ξέσπασε ο Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα»
Mέσω μιας ανάρτησης στο instagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε και εξέφρασε τα συναισθήματα του για δημοσιεύματα που αναφέρθηκαν στα παιδιά του. Ο Έλληνας σταρ ζήτησε να σταματήσουν να γράφονται ψέματα και να θέτουν σε κίνδυνο την οικογένεια του.
Αναλυτικά
«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.
Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.
Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.
Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ»
