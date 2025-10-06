Η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο εγκασταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, όπου οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του ξεκίνησαν το νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών.

Η αγωνιστική σεζόν 2025/26 στο ΝΒΑ βρίσκεται προ των πυλών και, σύμφωνα με το protothema.gr, η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο ρετιρέ της πολυτελούς κατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό, την οποία αγόρασε ο «Greek Freak» το 2023. Στο ίδιο κτίριο θα διαμένουν επίσης τα αδέλφια του και η μητέρα του.

Η Μαράια και τα τέσσερα παιδιά τους, ο 5χρονος Λίαμ-Τσαρλς, ο 4χρονος Μάβερικ-Ντιάπερ, η 2χρονη Εύα-Μπρουκ και η μόλις τεσσάρων μηνών Άρια-Κάπρι, ζουν πλέον στην Αθήνα, με τους δύο μεγαλύτερους γιους να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο του Κολλεγίου Αθηνών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από την πλευρά του, βρίσκεται ήδη στο Μιλγουόκι και συμμετείχε για πρώτη φορά φέτος στην προπόνηση των Μπακς το περασμένο Σάββατο (4/10), αφού είχε απουσιάσει από τις πρώτες ημέρες του training camp, παραμένοντας στην Ελλάδα για να αναρρώσει από τον COVID-19.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οικογένεια του Γιάννη απολαμβάνει πλέον την καθημερινότητα στην ελληνική πρωτεύουσα. Όσο για το νέο σπίτι του «Greek Freak», η αξία του εκτιμάται στα 10 εκατομμύρια ευρώ, με όλες τις λειτουργίες του να είναι πλήρως αυτοματοποιημένες.