Ο Αλ Χόρφορντ ανέλυσε τους λόγους που αποχώρησε από τους Σέλτικς και την επιλογή του επόμενου σταθμού στην καριέρα του, τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Αλ Χόρφορντ, στα 39 του χρόνια, όχι μόνο δεν σκέφτεται να «κρεμάσει» τα μπασκετικά του παπούτσια, αλλά βρίσκει κίνητρο μέσω της αποχώρησής του από τους Σέλτικς. Ως free agent αυτό το καλοκαίρι, αποκτήθηκε από τους Γουόριορς για τα επόμενα δύο χρόνια, την ομάδα που ο ίδιος είχε στο μυαλό του ως τον ιδανικό προορισμό.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση ήταν το κίνητρο που βλέπει στην ομάδα και η δίψα για νίκη, αλλά και οι συμπαίκτες που θα έχει δίπλα του κατά τη διάρκεια της σεζόν.

«Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να αγωνιστώ και να κερδίσω στο υψηλότερο επίπεδο. Όταν σκέφτομαι τους Γουόριορς, σκέφτομαι τον Στεφ, τον Ντρέιμοντ, τον Στιβ Κερ, και βλέπω τον Τζίμι Μπάτλερ εδώ. Αυτό που έκανε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν μετά την ανταλλαγή, και το πώς παίζουν… Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα να φύγω από τη Βοστώνη, αλλά αν υπήρχε ένα μέρος να πάω, αυτό ήταν. Έγινε, και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, οπότε την άρπαξα.»

Ο πέντε φορές All-Star NBAer βρισκόταν στους Σέλτικς τις τελευταίες 7 σεζόν, με τους οποίους κατέκτησε και το πρωτάθλημα το 2024, για πρώτη φορά στην 18ετή καριέρα του.

Την περσινή χρονιά με τη Βοστόνη, ο Χόρφορντ αγωνίστηκε σε 60 παιχνίδια, με μέσο όρο 9,0 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 42,3% εντός πεδιάς και 36,3% στα τρίποντα.