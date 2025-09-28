Ο Αλ Χόρφορντ θα αποχωριστεί τη Βοστώνη και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Γκόλντεν Στέιτ φορώντας τη φανέλα των Γουόριορς.

Ο Αλ Χόρφορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Γκόλντεν Στέιτ, όπως έκανε γνωστό ο ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Ο 38χρονος σέντερ συμφώνησε σε πολυετές συμβόλαιο με τους Γουόριορς, με τον μάνατζέρ του, Τζέισον Γκλούσον, να επιβεβαιώνει το deal.

Μετά από επτά από τις εννέα τελευταίες σεζόν στη Βοστώνη και την κατάκτηση του τίτλου το 2024 με τους Σέλτικς, ο Χόρφορντ ετοιμάζεται να μπει στην 19η χρονιά του στο ΝΒΑ φορώντας τη φανέλα μιας ομάδας κυρίαρχης την τελευταία δεκαετία και θα βρεθεί στο πλευρό του Στεφ Κάρι.

Την περσινή σεζόν την ολοκλήρωσε με 9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 27''07" λεπτά συμμετοχής.