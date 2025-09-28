NBA: Ο Χόρφορντ άφησε τους Σέλτικς και συμφώνησε με τους Γουόριορς
Ο Αλ Χόρφορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Γκόλντεν Στέιτ, όπως έκανε γνωστό ο ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια.
BREAKING: Free agent Al Horford has committed to a multi-year deal with the Golden State Warriors, agent Jason Glushon tells ESPN. After seven of the past nine years in Boston and winning the 2024 title, Horford will enter his 19th NBA season as the Warriors' starting center. pic.twitter.com/xQTv2TjKeFSeptember 28, 2025
Ο 38χρονος σέντερ συμφώνησε σε πολυετές συμβόλαιο με τους Γουόριορς, με τον μάνατζέρ του, Τζέισον Γκλούσον, να επιβεβαιώνει το deal.
Μετά από επτά από τις εννέα τελευταίες σεζόν στη Βοστώνη και την κατάκτηση του τίτλου το 2024 με τους Σέλτικς, ο Χόρφορντ ετοιμάζεται να μπει στην 19η χρονιά του στο ΝΒΑ φορώντας τη φανέλα μιας ομάδας κυρίαρχης την τελευταία δεκαετία και θα βρεθεί στο πλευρό του Στεφ Κάρι.
Την περσινή σεζόν την ολοκλήρωσε με 9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 27''07" λεπτά συμμετοχής.
Ο Χόρφορντ ήταν ο πρωταρχικός στόχος των Γουόριορς στη θέση του σέντερ κατά την έναρξη της free agency τον Ιούλιο, ενώ ο 39χρονος σκέφτονταν αν θα συνεχίσει στο Γκόλντεν Στέιτ ή θα αποσυρθεί. Ο Χόρφορντ άνηκε στους free agents που περίμεναν την απόφαση του Κουμίνγκα, αλλά την Κυριακή αποφάσισε να δεσμευτεί με πολυετές συμβόλαιο.
