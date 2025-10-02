Οι Λέικερς έχουν ως στόχο την επιστροφή στους τίτλους ύστερα από πέντε χρόνια και ο προπονητής Τζέι Τζέι Ρέντικ, στάθηκε στα τρία σημαντικά «κλειδιά» προκειμένου να το πετύχουν.

Αν μη τι άλλο, οι Λος Άντζελες Λέικερς αποτελούν μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στο NBA μετρώντας 17 πρωταθλήματα στο παλμαρέ τους.

Η τελευταία φορά που έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου ήταν πριν από πέντε χρόνια και δη το 2020 στην «φούσκα» (ελέω πανδημίας) του Ορλάντο.

Στόχος δεν είναι άλλος από την επιστροφή στην κορυφή του NBA, με τον προπονητή Τζέι Τζέι Ρέντικ να στέκεται στις πέντε προτεραιότητες που πρέπει να υπάρχουν τη νέα σεζόν.

«Πρωταθληματικές συνήθειες, πρωταθληματική επικοινωνία και πρωταθληματική φυσική κατάσταση» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ρέντικ ο οποίος συνέχισε:

«Δεν υπάρχουν συντομεύσεις σε αυτό. Δεν υπάρχουν συντομεύσεις για την επιτυχία. Δεν υπάρχουν συντομεύσεις για να κάνεις μια καλή σεζόν, μια σπουδαία σεζόν, οτιδήποτε. Πρέπει να δεσμευτείς με αυτά καθημερινά».

Κατά τη διάρκεια της offseason οι Λέικερς απέκτησαν τον ΝτιΆντρε Έιτον για τη θέση του βασικού σέντερ, όπως επίσης τους Μάρκους Σμαρτ, Τζέικ ΛαΡάβια, ενώ ανανέωσαν τον Τζάκσον Χέις.