Μπάρκλεϊ για Κάρι: «Θα άντεχε τα χτυπήματα που δεχόταν ο Τζόρνταν στην εποχή του;»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ αμφισβήτησε το κατά πόσο ο Στεφ Κάρι θα μπορούσε να αντέξει στην εποχή του Μάικλ Τζόρνταν τότε που τα χτυπήματα ήταν πολύ πιο σκληρά.

Σίγουρα όταν κάποιος σε ρωτάει ποιοι ήταν οι δυσκολότεροι αντίπαλοι για τον Μάικλ Τζόρνταν, μία είναι η απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό. Το bad boys από το Ντιτρόιτ με μπροστάρηδες τους Αϊζάια Τόμας, Τζο Nτούμαρς στην περιφέρεια και τους Μπιλ Λαϊμπίρ και Ρικ Μαχόρν να ρίχνουν... ξύλο στη ρακέτα.

Είναι το σύνολο που χρησιμοποίησε τους δικούς του κανόνες πάνω στον Air και τον... προετοίμασε για να φτάσει στην κορυφή του ΝΒΑ. Αφού οι ήττες στα playoffs από το Ντιτρόιτ, τον έκαναν πιο σκληρό, πιο έτοιμο, πιο τρελαμένο για την κορυφή.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ εμφανίστηκε στο Rowan University Speaker Series και μίλησε για την δική του επόχη (και του Τζόρνταν), εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για το αν θα άντεχε ο Κάρι σε εκείνη την εποχή.

«Δεν υπάρχει καμία σωματική διάπλαση... Θα είχαν... χτυπήσει άσχημα αυτόν τον μικρό τύπο. Σοβαρά, αγαπώ τον Στεφ Κάρι. Νομίζεις ότι ο Κάρι θα μπορούσε να αντέξει τα χτυπήματα που δέχτηκε ο Tζόρνταν;

Γύρνα πίσω και δες το The Last Dance. Ο τρόπος που οι Πίστονς και τι είναι τρελό σε αυτό, τι το κάνει πραγματικά τρελό, μόλις είχαν δύο βολές. Ο τρόπος που χτυπούσαν τον Tζόρνταν, σήμερα αν το έκανες, σε τιμωρούσαν με αποκλεισμό ενός μήνα. Είχαν μόλις δύο βολές στην εποχή μου», ανέφερε.