Γουόριορς: Κράτησαν Πέιτον και Μέλτον

Γκάρι Πείτον και ΝτεΆντονι Μέλτον θα συνεχίσουν να παίζουν στους Γουόριορς και τη νέα σεζόν

Κλείνουν τις τελευταίες τρύπες στο ρόστερ τους οι Γουόριορς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι free agents Γκάρι Πέιτον και ΝτεΆντονι Μέλτον συμφώνησαν στο να παραμείνουν στο Γκόλντεν Στέιτ. Έτσι προσθέτουν βάθος και εμπειρία στον πάγκο και την περιφέρεια τους.

Μαζί με τον Αλ Χόρφορντ που άφησε τους Σέλτικς για τους πολεμιστές, θα βρίσκονται στο ρόστερ της νέας σεζόν.

O Mέλτον τη σεζόν που τελείωσε, είχε παίξει σε έξι ματς με 10.3 πόντους και 2.8 ασίστ. Από την άλλη πλευρά o Πέιτον με τους Γουόριορς πέρυσι μέτρησε 6.5 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

 
