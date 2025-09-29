Γουόριορς: Κράτησαν Πέιτον και Μέλτον
Κλείνουν τις τελευταίες τρύπες στο ρόστερ τους οι Γουόριορς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι free agents Γκάρι Πέιτον και ΝτεΆντονι Μέλτον συμφώνησαν στο να παραμείνουν στο Γκόλντεν Στέιτ. Έτσι προσθέτουν βάθος και εμπειρία στον πάγκο και την περιφέρεια τους.
Μαζί με τον Αλ Χόρφορντ που άφησε τους Σέλτικς για τους πολεμιστές, θα βρίσκονται στο ρόστερ της νέας σεζόν.
O Mέλτον τη σεζόν που τελείωσε, είχε παίξει σε έξι ματς με 10.3 πόντους και 2.8 ασίστ. Από την άλλη πλευρά o Πέιτον με τους Γουόριορς πέρυσι μέτρησε 6.5 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Free agents Gary Payton II and De'Anthony Melton have committed to signing deals to return to the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Payton, Melton and Al Horford are now locked in for the Warriors' 2025-26 roster. pic.twitter.com/h0xtsmstGe— Shams Charania (@ShamsCharania) September 29, 2025
