Ο προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ, υπέγραψε πρόωρη επέκταση συμβολαίου με τους Καλιφορνέζους και αποκάλυψε ότι το φετινό καλοκαίρι πέρασε αμέτρητες ώρες με το ChatGPT.

Στην πρώτη σεζόν του στους Λέικερς, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ οδήγησε την ομάδα σε ρεκόρ 50–32 και στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας, αν και οι Καλιφορνέζοι αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Κατά τη διάρκεια της Media Day, ο Ρομπ Πελίνκα ανακοίνωσε ότι οι Λέικερς προχώρησαν σε πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του προπονητή τους. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, από την πλευρά του, αποκάλυψε πως το φετινό καλοκαίρι αφιέρωσε αμέτρητες ώρες στο ChatGPT.

«Κατ' αρχάς, έχω μια γενική περιέργεια για διάφορα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ESPN Los Angeles. «Είμαι από αυτούς που μπορούν να περάσουν μιάμιση ώρα ψάχνοντας βαθιά, πολύ βαθιά, με το ChatGPT. Παλιά ήταν η Wikipedia, τώρα είναι εγώ και ο φίλος μου, το Chat»!

Για τον Ρέντικ, το καλοκαίρι δεν είναι μόνο βελτίωση της τακτικής, αλλά και προσωπική εξέλιξη: «Κάθε πρωί πρέπει να ρωτάς τον εαυτό σου: Τι χρειάζεται να κάνω για να είμαι καλός στη δουλειά μου; Και η απάντηση σε αυτό είναι διαφορετική κάθε μέρα. Το καλοκαίρι, για μένα, είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθώ. Σκέφτομαι πολύ την κουλτούρα που θέλω να δημιουργήσω. Και όχι μόνο να τη δημιουργήσω, αλλά να τη διατηρήσω».