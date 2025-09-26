Οι Λέικερς έκαναν γνωστό στη media day τους πως προχώρησαν σε πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Οι ομάδες στο ΝΒΑ προετοιμάζονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο και πραγματοποιούν τις media day τους ενόψει της νέας σεζόν. Έτσι έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες και η αντίστοιχη των Λέικερς με τους «λιμνανθρώπους» να επιλέγουν να γνωστοποιήσουν εκεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη.

Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Ρομπ Πελίνκα, ανακοίνωσε πως οι Λέικερς προχώρησαν σε πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του προπονητή, Τζέι Τζέι Ρέντικ, πλέκοντας το... εγκώμιο του πρώην NBAer που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας από το 2024.

Η σεζόν 2024–25 για τους Λος Άντζελες Λέικερς ολοκληρώθηκε με ρεκόρ 50–32, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στη Δύση, ενώ τώρα οι Λέικερς θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν από την αρχή της σεζόν τον Λούκα Ντόντσιτς στο ρόστερ τους σε συνεργασία φυσικά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του προπονητή δείχνει το χτίσιμο μιας ομάδας με πλάνο.