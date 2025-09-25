Ο Τζεφ Τιγκ μίλησε στο Club 520 Podcast και ήταν αρκετά καυστικός για την περίπτωση και τη συνέντευξη του Ζάιον Γουίλιαμσον, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ ανανεωμένος στη Media Day των Πέλικανς.

Φανερά εκνευρισμένος με τις δηλώσεις του Ζάιον Γουίλιαμσον παρουσιάστηκε ο Τζεφ Τιγκ και δεν δίστασε να ασκήσει δριμεία κριτική στον παίκτη των Πέλικανς.. Μάλιστα ανέφερε ότι η συνέντευξη Τύπου στη Media Day της ομάδας ήταν «ίσως η πιο χαζή» που έχει ακούσει στη ζωή του.

«Ο Γουίλιαμσον, αν έχανε βάρος και έμπαινε σε φόρμα, θα μπορούσε να μείνει υγιής και να κυριαρχήσει στο πρωτάθλημα». Αυτό υποστήριζαν εδώ και καιρό πολλοί αναλυτές, φίλαθλοι και πρώην παίκτες του ΝΒΑ. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Γουίλιαμσον πέτυχε τελικά το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης και φαίνεται ότι είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, καθώς εντυπωσίασε δείχνοντας τη θεαματική απώλεια βάρους του μπροστά στις κάμερες.

Ωστόσο, ο πρώην NBAer Τζεφ Τιγκ δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου από τη «μεταμόρφωση» του 25χρονου φόργουορντ. Αντίθετα, εκνευρίστηκε ακόμα περισσότερο από τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος.

Ο Τιγκ προχώρησε μάλιστα στην υπόθεση ότι ο Γουίλιαμσον μπήκε σε φόρμα μόνο και μόνο για να διεκδικήσει νέα επέκταση συμβολαίου. Αν και αυτό το ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί, η πραγματικότητα είναι πως ο παίκτης μπαίνει μόλις στον τρίτο χρόνο του πενταετούς συμβολαίου των 197 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν πρόκειται να γίνει unrestricted free agent πριν από τη σεζόν 2028-29.

Αναλυτικά τι είπε ο Τζεφ Τιγκ:

«Αυτό είναι μάλλον η πιο χαζή συνέντευξη Τύπου που έχω ακούσει στη ζωή μου. Όλα αυτά είναι εξαιτίας σου. Εσύ επιλέγεις να τρως, να είσαι εκτός φόρμας, όλα αυτά. Και ξαφνικά, είναι χρονιά συμβολαίου ή ψάχνεις για επέκταση. Ξαφνικά είσαι σε φόρμα και λες “πιστεύουν σε μένα”. Φίλε, σου έδωσαν max συμβόλαιο. Σε πίστευαν από την αρχή. Έπρεπε να βάλουν τόσες πολλές επιλογές μέσα στο συμβόλαιο σου, επειδή εσύ δεν πίστευες στον εαυτό σου. Αυτό είναι τελείως χαζό, η συνέντευξη Τύπου είναι χαζή.

Τώρα αποφάσισες να αφοσιωθείς και να κάνεις αυτό που κάνουν οι επαγγελματίες αθλητές. Να φροντίζουν τον εαυτό τους. Όχι φίλε, εγώ τέλειωσα, δεν είμαι πια φαν. Παίρνεις σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να είσαι σε φόρμα. Δεν θέλω να ακουστώ σαν παλιός, απλά είναι ότι βγαίνεις σε συνέντευξη Τύπου και λες: “Νιώθω καλύτερα από ποτέ, από τότε που ήμουν στο κολέγιο.” Εσύ διάλεξες να νιώθεις έτσι. Θα μπορούσες να είσαι έτσι εδώ και τρία χρόνια. Δεν είναι μίσος αυτό. Φάε όσο ψωμί μπορείς!

Έλα τώρα, αδερφέ, εσύ ήσουν σχεδόν 140 κιλά!»