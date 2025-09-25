Ρούμπιο για όσα συμβαίνουν στη Γάζα: «Πρόκειται για παιδιά που πεθαίνουν, ο κόσμος πρέπει να σταματήσει»

Ο Ρίκι Ρούμπιο θέλησε να τοποθετηθεί στη media day της Μπανταλόνα για όσα συμβαίνουν στην Γάζα.

Ο Ρίκι Ρούμπιο στο πλαίσιο της media day της Μπανταλόνα ενόψει της νέας σεζόν, θέλησε να πάρει θέση για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ.

Ο Ισπανός γκαρντ γνωστός για τις ευαισθησίες του έριξε φως σε οσα συμβαίνουν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει. Είναι αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν με τη φυσιολογική, καθημερινή ζωή τους, γνωρίζοντας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε για τη συζήτηση που γίνεται περί αποκλεισμού των Ισραηλινών ομάδων από τις διοργανώσεις: «Πρέπει να πάρουν θέση οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία. Όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει επίσης να βασιστούμε σε εκείνους που μπορούν πραγματικά να κάνουν κάτι γι’ αυτή την κατάσταση. Εμείς ως λαός πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας, όλοι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας».

Και συνέχισε: «Το αν θα παίξει σε μια διοργάνωση μια ομάδα δεν έχει σημασία, αυτό που συμβαίνει ξεπερνά το μπάσκετ. Πρόκειται για ζωές, για παιδιά που πεθαίνουν και είναι αδιανόητο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που περνούν μια δύσκολη περίοδο».