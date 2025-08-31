Θανάσης Aντετοκούνμπο: Ανακοινώθηκε από τους Μπακς
Επιστρέφει στους Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο Εlevator έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει την καριέρα στο NBA στους Μιλγουόκι Μπακς, στους οποίους βρίσκεται από το 2019 και πορεύεται μαζί με τον αδερφό του, Γιάννη.
Και ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση των ελαφιών για να... τελειώσει και τυπικά το θέμα.
Ο 33χρονος φόργουορντ υπέγραψε νέο εγγυημένο συμβόλαιο με τα «Ελάφια» για έναν χρόνο ύψους 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Θανάσης είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου με αποτέλεσμα να μείνει εκτός παρκέ και να χάσει την περασμένη σεζόν.
Ο Thanasis βρίσκεται στην Κύπρο για την Εθνική και δίνει μάχες στα ματς του EuroBasket 2025.
Welcome back, Thanasis! pic.twitter.com/IZ2p2b1trX— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 31, 2025
