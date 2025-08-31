Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς στο πλευρό του Γιάννη. Αυτό είναι το νέο του συμβόλαιο.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα στου NBA για λογαριασμό των Μιλγουόκι Μπακς, στους οποίους βρίσκεται από το 2019 και πορεύεται μαζί με τον αδερφό του, Γιάννη.

Ο 33χρονος φόργουορντ υπέγραψε νέο εγγυημένο συμβόλαιο με τα «Ελάφια» για έναν χρόνο ύψους 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων. Υπενθυμίζουμε ότι την περσινή σεζόν ο Θανάσης δεν είχε αγωνιστεί, καθώς είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου με αποτέλεσμα να μείνει εκτός παρκέ και να επιστρέψει μια και καλή φορώντας τη φανέλα της Εθνικής για λογαριασμό του EuroBasket 2025.

Thanasis Antetokounmpo is signing a guaranteed one-year, $2.9 million deal to return to the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. Antetokounmpo played for Bucks from 2019-24. This also means after a summer of exploring options, Giannis is staying in Milwaukee to start the season. August 31, 2025

Αυτή η εξέλιξη δίνει τέλος και στα σενάρια παραμονής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που τον... φλέρταραν πολλές ομάδες, αλλά το μέλλον του συνεχίζει να βρίσκεται στο Μιλγουόκι.