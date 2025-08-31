Μπακς: Επέστρεψε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μήνυμα παραμονής για τον Γιάννη!
Τα σενάρια έλαβαν τέλος όσον αφορά το μέλλον των αδερφών Αντετοκούνμπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Όπως έκανε γνωστό με κάθε επισημότητα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μέσω της σελίδας του podcast του «Thanalysis Show», θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς, όπου και βρίσκεται από το 2019 δίπλα στον αδερφό του, Γιάννη.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Θανάσης δεν αγωνίστηκε στη σεζόν 2024-25 λόγω της ρήξης αχιλλείου τένοντα που υπέστη τον Μάιο του 2024, όταν και υποβλήθηκε σε επέμβαση, ενώ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση φορώντας τη φανέλα της Εθνικής στο φετινό EuroBasket.
We are 🏃🏾 it 🔙 😤😤😤#FearTheDeer 🦌 pic.twitter.com/fu96LlawQR— Thanalysis Show (@ThanalysisShow) August 31, 2025
Αυτή η εξέλιξη βέβαια έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς πως η διαδρομή του συνδέεται άρρηκτα με τον σταρ των «Ελαφιών», Γιάννη Αντετοκούνμπο, του οποίου το μέλλον θα συνεχίσει να βρίσκεται στην ομάδα που ξεκίνησε την πολύ επιτυχημένη πορεία του. Πολλοί ήταν οι μνηστήρες που είχαν προσεγγίσει τον «Greek Freak», όμως η καρδιά του θα παραμείνει στο Μιλγουόκι, όπου αναδείχθηκε και πρωταθλητής του NBA το 2021.
