Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει το τρίτο καλύτερο rating στο NBA 2K26 που θα κυκλοφορήσει στις 5 Σεπτεμβρίου. Δείτε το Top-10 των ratings στο πιο δημοφιλές μπασκετικό video game.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκλεισε την περσινή σεζόν με τον καλύτερο τρόπο αφού αναδείχτηκε MVP και πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ με 32.6 πόντους ανά αγώνα, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα ως MVP των Τελικών απέναντι στους Πέισερς πριν βάλει την υπογραφή του στη super max επέκταση που του έδωσαν οι Θάντερ για 285 εκατομμύρια δολάρια.

Πλέον ο SGA θα κοσμεί το εξώφυλλο του NBA 2K26, το οποίο ανακοίνωσε το Top-10 των ratings. Την κορυφή μοιράζονται ο Καναδός γκαρντ των Θάντερ και ο Νίκολα Γιόκιτς με 98 overall. Στην τρίτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 97 overall, ενώ ακολουθούν οι Λούκα Ντόντσιτς και Άντονι Έντουαρντς με 95.

To Top-10 των ratings