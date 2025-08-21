Αντετοκούνμπο: Το NBA 2K26 αποκάλυψε το Top-10 των ratings, στην τρίτη θέση ο Giannis
Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκλεισε την περσινή σεζόν με τον καλύτερο τρόπο αφού αναδείχτηκε MVP και πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ με 32.6 πόντους ανά αγώνα, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα ως MVP των Τελικών απέναντι στους Πέισερς πριν βάλει την υπογραφή του στη super max επέκταση που του έδωσαν οι Θάντερ για 285 εκατομμύρια δολάρια.
Πλέον ο SGA θα κοσμεί το εξώφυλλο του NBA 2K26, το οποίο ανακοίνωσε το Top-10 των ratings. Την κορυφή μοιράζονται ο Καναδός γκαρντ των Θάντερ και ο Νίκολα Γιόκιτς με 98 overall. Στην τρίτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 97 overall, ενώ ακολουθούν οι Λούκα Ντόντσιτς και Άντονι Έντουαρντς με 95.
To Top-10 των ratings
- Νίκολα Γιόκιτς - 98 overall
- Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ - 98 overall
- Γιάννης Αντετοκούνμπο - 97 overall
- Λούκα Ντόντσιτς - 95 overall
- Άντονι Έντουαρντς - 95 overall
- Στεφ Κάρι - 94 overall
- ΛεΜπρόν Τζέιμς - 94 overall
- Τζέισον Τέιτουμ - 94 overall
- Βίκτορ Γουεμπανιάμα - 94 overall
- Κέβιν Ντουράντ - 93 overall
Giannis Antetokounmpo is the 3rd highest rated player in #NBA2K26 at 97 OVR! 🦌@Giannis_An34 | #NBA2KTop100 pic.twitter.com/A2OmDjLVO9— NBA 2K (@NBA2K) August 21, 2025
