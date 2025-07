Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κουβάλησε τους Θάντερ ως το τέλος της διαδρομής στο ΝΒΑ, συνδυάζοντας την κατάκτηση του τίτλου με την ανάδειξή του σε MVP ενώ θα κοσμεί το εξώφυλλο του NBA 2K26.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκλεισε τη σεζόν 2025/26 με τον καλύτερο τρόπο αφού αναδείχτηκε MVP και πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ με 32.6 πόντους ανά αγώνα, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα ως MVP των Τελικών πριν βάλει την υπογραφή του στη super max επέκταση που του έδωσαν οι Θάντερ για 285 εκατομμύρια δολάρια.

Πλέον ο SGA θα κοσμεί το εξώφυλλο του NBA 2K26. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ θα φιγουράρει στο εξώφυλλο του πιο δημοφιλούς μπασκετικού video game για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Summer of SGA: MVP award, league scoring title, an NBA championship, Finals MVP, a $285 million super max extension, first signature shoe release ... and now Shai Gilgeous-Alexander will grace the new cover of NBA 2K26, per sources.