Aντετοκούνμπο: Δεύτερος καλύτερος NBAer του Eurobasket σύμφωνα με το ESPN
Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket, εκεί όπου θα βρεθούν και αρκετοί NBAers που θα ανεβάσουν επίπεδο τη διοργάνωση. Το ESPN έκανε αφιέρωματα στους κορυφαίους NBAers του Eurobasket και τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη θέση 2. Στην κορυφή ο Νίκολα Γιόκιτς, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς, Φραντς Βάγκνερ και Αλπερέν Σενγκούν.
«Ο Αντετοκούνμπο έχει τερματίσει στην πρώτη τετράδα στην ψηφοφορία για τον MVP του NBA για επτά απίστευτες συνεχόμενες σεζόν και το έχει κερδίσει δύο φορές, αν και οι Μπακς έχουν κατακτήσει μόνο ένα πρωτάθλημα σε αυτό το διάστημα. Βρίσκεται σε παρόμοιο ρόλο με την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο: Είχε μέσο όρο 25,8 πόντους στους Ολυμπιακούς Αγώνες το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η ομάδα του τερμάτισε όγδοη. Και ήταν πρώτος σε όλους τους σκόρερ με 29,3 πόντους στο Ευρωμπάσκετ του 2022, αλλά η Ελλάδα τερμάτισε πέμπτη.
Η Ελλάδα κέρδισε το Eurobasket το 2005 και πήρε ξανά μετάλλιο το 2009, οπότε ο Γιάννης συνέπεσε με μέτριες εμφανίσεις σε διεθνή τουρνουά. Εάν αγωνιστεί, ο Αντετοκούνμπο θα κυριαρχήσει ξανά ατομικά», αναφέρει το ESPN.
Η δεκάδα
1. Nikola Jokic (Σερβία)
2. Giannis Antetokounmpo (Ελλάδα)
3. Luka Doncic (Σλόβενία)
4. Franz Wagner (Γερμανία)
5. Alperen Sengun (Τουρκία)
6. Kristaps Porzingis (Λετονία)
7. Lauri Markkanen (Φινλανδία)
8. Deni Avdija (Ισραήλ)
9. Santi Aldama (Ισπανία)
10. Neemias Queta (Πορτογαλία)
