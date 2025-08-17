Ο Μπριν Φορμπς θα έχει να θυμάται για πάντα το βράδυ της 29ης Απριλίου 2021, όταν και έκανε ρεκόρ καριέρας απέναντι στο... ρεκόρ καριέρας του άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Πόσο τοις εκατό πιθανότητες θα υπήρχαν εάν έλεγε κάποιος ότι ένας από τους καλύτερους ξένους που θα έχει αγωνιστεί στον Άρη σημείωσε ρεκόρ καριέρας στο NBA στο ίδιο ματς με το careeh high ενός από τους καλύτερους ξένους που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του ΠΑΟΚ; Κι όμως είναι πραγματικότητα!

Την Κυριακή (17/8) «πάτησε» το πόδι του στη Θεσσαλονίκη ο Μπριν Φορμπς, ο οποίος τη σεζόν 2020-21 κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς ως συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα αποτελέσει τον βασικό σούτινγκ γκαρντ του Άρη για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Ο Φορμπς έχει μετρήσει στην καριέρα του 431 ματς στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη έχοντας κατά μέσο όρο 8.8 πόντους με 41% στα τρίποντα έχοντας 720/1.757 σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα στην κανονική περίοδο. Από αυτά τα παιχνίδια σίγουρα θα έχει να θυμάται την 29η Απριλίου 2021 και την αναμέτρηση στο «Toyota Center» του Χιούστον κόντρα στους Ρόκετς.

Ήταν η βραδιά που πέτυχε 30 πόντους πετυχαίνοντας προσωπικό ρεκόρ καριέρας έχοντας 5/7 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 2/2 βολές σε 29 λεπτά συμμετοχής! Σ' εκείνο το παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τραυματιστεί 46 δευτερόλεπτα μετά το τζάμπολ του αγώνα και είχε αποχωρήσει από το ματς. Οι Μπακς είχαν γνωρίσει την ήττα από τους Ρόκετς με 143-136 και αυτό εξαιτίας λόγω του φοβερού και τρομερού... Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ!

Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται, πλέον, στους Μιλγουόκι Μπακς, αποτελούσε τότε τον ηγέτη των Χιούστον Ρόκετς και μάλιστα έμελλε να σημειώσει το καλύτερο παιχνίδι στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη! Συγκεκριμένα είχε σταματήσει στους 50 πόντους έχοντας 7/11 δίποντα, 9/15 τρίποντα, 9/11 βολές, 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Αριθμός που αποτελεί έως και σήμερα την καλύτερη επίδοση της καριέρας του. ..

Το ρεκόρ καριέρας του Μπριν Φορμπς...

...και το ρεκόρ καριέρας του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ στο ίδιο ματς