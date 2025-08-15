Υπερασπίστηκε Ντοκ Ρίβερς ο Γκαρνέτ: «Δεν μπορεί κάθε παίκτης να παίξει για αυτόν»

Τον Ντοκ Ρίβερς υπερασπίστηκε ο Κέβιν Γκαρνέτ, θεωρώντας πως δεν είναι δική του ευθύνη ο περσινός πρόωρος αποκλεισμός των Μιλγουόκι Μπακς από τα playoffs.

Ο Κέβιν Γκαρνέτ βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί τον Ντοκ Ρίβερς, που δέχτηκε αρκετά πυρά μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τα playoffs της περασμένης σεζόν.

Τα «Ελάφια» έχασαν τον Ντέμιαν Λίλαρντ στα playoffs και αποκλείστηκαν τελικά από τους Πέισερς σε πέντε παιχνίδια, με τον Γκαρνέτ ωστόσο να θεωρεί πως είναι θέμα παικτών και όχι του Ντοκ Ρίβερς.

«Πιστεύω ότι είναι θέμα των παικτών. Δεν μπορεί κάθε παίκτης να παίξει για τον Ντοκ Ρίβερς. Δεν ταιριάζει κάθε παίκτης στο στιλ του. Ο Ντοκ είναι είναι "σκληρός" τύπος που θέλει να παίζεις άμυνα για 48 λεπτά» ήταν τα λόγια του Κέβιν Γκαρνέτ.

Ο οποίος θυμίζουμε πως συνεργάστηκε με τον Ντοκ Ρίβερς στους Σέλτικς, φτάνοντας αμφότεροι στον μοναδικό τους τίτλο το 2008.

