Υπερασπίστηκε Ντοκ Ρίβερς ο Γκαρνέτ: «Δεν μπορεί κάθε παίκτης να παίξει για αυτόν»
Ο Κέβιν Γκαρνέτ βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί τον Ντοκ Ρίβερς, που δέχτηκε αρκετά πυρά μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τα playoffs της περασμένης σεζόν.
Τα «Ελάφια» έχασαν τον Ντέμιαν Λίλαρντ στα playoffs και αποκλείστηκαν τελικά από τους Πέισερς σε πέντε παιχνίδια, με τον Γκαρνέτ ωστόσο να θεωρεί πως είναι θέμα παικτών και όχι του Ντοκ Ρίβερς.
«Πιστεύω ότι είναι θέμα των παικτών. Δεν μπορεί κάθε παίκτης να παίξει για τον Ντοκ Ρίβερς. Δεν ταιριάζει κάθε παίκτης στο στιλ του. Ο Ντοκ είναι είναι "σκληρός" τύπος που θέλει να παίζεις άμυνα για 48 λεπτά» ήταν τα λόγια του Κέβιν Γκαρνέτ.
Ο οποίος θυμίζουμε πως συνεργάστηκε με τον Ντοκ Ρίβερς στους Σέλτικς, φτάνοντας αμφότεροι στον μοναδικό τους τίτλο το 2008.
Τα λόγια του Γκαρνέτ για τον Ντοκ Ρίβερς
Kevin Garnett defends Doc Rivers struggles— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) August 14, 2025
"I really think that it's just because of the players. Every player can't play for him. Every player doesn't fit his style. Doc really is a gritty guy who wants to really defend for 48 minutes and grind you"pic.twitter.com/NhzeJKgDNK
