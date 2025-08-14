Ο Αμίρ Κόφι θα είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη νέα σεζόν υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Αμίρ Κόφι αλλάζει φανέλα μετά από έξι χρόνια στους Λος Άντζελες Κλίπερς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN και του Σαμς Σαράνια συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο 27χρονος φόργουορντ πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν το 2024-25, έχοντας 9,7 πόντους μέσο όρο με 47,1% στα σουτ εντός πεδιάς και το εντυπωσιακό 40,9% πίσω από τα 7,25μ. Η ευστοχία του στο περιφερειακό σουτ και η σταθερότητά του στην επίθεση ήταν καθοριστικοί παράγοντες για να τραβήξει το ενδιαφέρον του Μιλγουόκι.

Οι Μπακς ενισχύουν έτσι το βάθος στη γραμμή των φόργουορντ, αποκτώντας έναν παίκτη που μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στο σκοράρισμα όσο και στην άμυνα, με τον Κόφι να συμπορευέται με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.