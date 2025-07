Ο πρώην NBAer Τζεφ Τιγκ κατηγόρησε δημόσια τον Λεμπρόν Τζέιμς ότι είχε κάνει χρήση αναβολικών στεροειδών όταν αγωνιζόταν στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο 38χρονος Τζεφ Τιγκ είναι προπονητής σε high school της Ιντιανάπολις και μιλώντας στο «Club520» Podcast αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Λεμπρόν Τζέιμς.

Συγκεκριμένα κατηγόρησε τον «βασιλιά» ότι φέρεται να έκανε χρήση αυξητικής ορμόνης (HGH) όταν ήταν παίκτης των Μαϊάμι Χιτ εξηγώντας ότι τα τεστ του NBA τον ανάγκασαν να μείνει εκτός και να επιστρέψει εμφανώς πιο αδύνατος.

«O Μπρον των Μαϊάμι Χιτ ήταν στα στεροειδή, αδερφέ. Έπρεπε να μείνει εκτός επειδή ήταν στα στεροειδή. Ξεκίνησαν να κάνουν τεστ για HGH, και έπρεπε να σταματήσει να παίζει. Είπε ότι τον πονούσε η μέση του, έμεινε εκτός για τρεις εβδομάδες και μετά γύρισε εμφανώς πιο αδύνατος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζεφ Τιγκ ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 826 ματς του NBA με Χοκς, Πέισερς, Τίμπεργουλβς, Σέλτικς και Μπακς με 12.2 πόντους, 5.6 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στη συνέχεια και αφού έγινε ντόρος με τις δηλώσεις του, ο Τζεφ Τιγκ προσπάθησε να το... μαζέψει καθώς προχώρησε IG story όπου έγραφε χαρακτηριστικά: «Είστε όλοι περίεργοι, έκανα πλάκα για τον Μπρον. Ήταν απλά κυριαρχικός»

Να σημειωθεί ότι η HGH, δηλαδή η αυξητική ορμόνη, δεν θεωρείται τεχνικά στεροειδές, αλλά είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται παράνομα σε ορισμένες περιπτώσεις για επιτάχυνση αποθεραπείας, μείωση λίπους και ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.

Τα όσα είπε ο Τζεφ Τιγκ στο Podcast

Jeff Teague accuses Lebron of being on steroids. He’s just seen his last Klutch check pic.twitter.com/5OS5vmujCB