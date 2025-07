Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς έβγαλε το καπέλο στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν συνολικά ως οργανισμός.

Ο 35χρονος άλλοτε All Star φόργουορντ, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματα των Πουέρτο Ρίκο, Ταϊβάν και Μογκολίας, αποθέωσε σε πρόσφατες δηλώσεις του, τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Μια ομάδα με την οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2018-19 έχοντας επιστρέψει από σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα. Μάλιστα οι Γουόριορς είχαν φτάσει έως και τους τελικούς του NBA εκείνη τη σεζόν ωστόσο έχασαν το πρωτάθλημα από τους Τορόντο Ράπτορς με 4-2 νίκες λόγω και των πολλών και σοβαρών προβλημάτων με τους τραυματισμούς των Ντουράντ και Τόμπσον.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω έβγαλε το καπέλο στους Γουόριορς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους οργανισμούς στο NBA. Συμπεριφέρονται καλά στους παίκτες, στις οικογένειες των παικτών και μάλιστα στα πάντα. Για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA είχαν βάλει ξεχωριστό αεροπλάνο για τις οικογένειες».

