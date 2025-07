Ένα απρόοπτο προέκυψε την ώρα όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έτρωγε μαζί με τον διάσημο YouTuber, Speed.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, υποδέχθηκε στα Σεπόλια τον Speed και έκαναν μαζί live για το YouTube. Μετά το μπάσκετ που έπαιξαν, οι δύο τους είχαν την ευκαιρία να φάνε μαζί, με τον διάσημο YouTuber να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει γύρο.

Σε εκείνο το μέρος μάλιστα, την ώρα όπου ο «Greek Freak» γελούσε και πήγε να ακουμπήσει στην καρέκλα, η πλάτη του επίπλου έσπασε και ο σταρ του NBA παραλίγο να πέσει!

Μεταξύ άλλων, ο Speed έκανε την ερώτηση του... ενός εκατομμυρίου στον Αντετκούνμπο, ζητώντας του να του πει αν θα μείνει τελικά στους Μιλγουόκι Μπακς.

Speed and Giannis were talking when Giannis breaks his chair out of nowhere 😭 👀 pic.twitter.com/rv0xzh9igY