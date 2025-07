Αντετοκούνμπο: «Πιθανόν θα μείνω στους Μπακς, αγαπώ το Μιλγουόκι» (vid)

Ο διάσημος YouTuber, Speed, βρίσκεται στην Αθήνα και έκανε live με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να απαντάει και σερ ερώτηση για το μέλλον του.

Ο «Greek Freak» υποδέχθηκε στα Σεπόλια τον Speed και έκαναν μαζί live για το YouTube.

Εκτός του ότι έκλεψαν την παράσταση και συγκέντρωσαν πολλά βλέμματα στο ανοικτό γήπεδο το οποίο έχει την μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, βγήκε και... είδηση.

Συγκεκριμένα ο Speed ρώτησε τον Έλληνα σούπερ σταρ για το μέλλον του και το αν θα παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης δεν απάντησε διπλωματικά και λίγο-πολύ προανήγγειλε την παραμονή του στα «Ελάφια» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιθανόν να μείνω. Θα δούμε. Αγαπώ το Μιλγουόκι».

“Probably. We’ll see. I love Milwaukee.”



