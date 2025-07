Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με την ανταλλαγή που τον έστειλε στους Ντένβερ Νάγκετς, ενώ ρωτήθηκε και για το πού θα τον βρει η νέα σεζόν.

Η υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας και το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, μολονότι έγινε πρόσφατα trade στους Ντένβερ Νάγκετς αποτελεί το θέμα των ημερών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Λιθουανός σέντερ βρίσκεται από την Κυριακή 6/7 στην πατρίδα του, συμμετέχοντας στο συνέδριο B8 Summit 2025 που διεξάγεται στο Βίλνιους.

Πριν καν απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Βαλαντσιούνας ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να σχολιάσει δημόσια την κατάστασή του, ούτε σε σχέση με το Ντένβερ ούτε με τον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, μιλώντας στο BasketNews για τα πλάνα του και το ενδεχόμενο ταξίδι στο Ντένβερ, με δεδομένο ότι το trade αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, τόνισε: «Μόλις οριστικοποιηθεί η ανταλλαγή, θα καταρτίσουμε το πλάνο για το ταξίδι στο Ντένβερ. Η ομάδα θα καθορίσει πώς βλέπει την κατάσταση, τα ιατρικά και όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό εναπόκειται σε εκείνους».

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα αγωνίζεται στους Νάγκετς τη νέα σεζόν, είπε χαμογελώντας: «Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, ο κόσμος ήδη λέει πολλά. Όλο αυτό διογκώθηκε σαν μια φούσκα. Θα ξέρουμε με σιγουριά μόνο όταν παιχτεί το πρώτο ματς. Τότε θα είναι όλα ξεκάθαρα».

Καθώς η ανταλλαγή δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από το ΝΒΑ, ο Βαλαντσιούνας απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον Παναθηναϊκό.

Jonas Valanciunas on what team he’ll play for next season: “We will only know when the first game of the next season happens. Everything will be clear.”