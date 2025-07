Στάιν: «Ο Βαλαντσιούνας δεν έχει πει τίποτα οριστικό στους Νάγκετς»

O δημοσιογράφος Maρκ Στάιν επανήλθε στο ζήτημα του Γιόνας Βαλαντσιούνας και τη στάση των Ντένβερ Νάγκετς, εξηγώντας πως ο Λιθουανός σέντερ δεν έχει πει κάτι οριστικό.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν ο οποίος ήταν από τους πρώτους που στάθηκε στο κόλλημα της υπόθεσης λόγω της επιθυμίας των Νάγκετς να κρατήσουν τον παίκτη, αναφέρθηκε στη στάση του παίκτη απέναντι στους «Σβώλους».

Συγκεκριμένα, ο Στάιν επισήμανε στο Twitter πως: «Το θέμα είναι το εξής: ο Βαλαντσιούνας δεν έχει πει κάτι οριστικό. Αν κάποια στιγμή ο ίδιος δηλώσει ότι τελείωσε με το ΝΒΑ, τότε οι Νάγκετς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Προς το παρόν, το Ντένβερ έχει τον έλεγχο. Θα τοποθετηθεί δημόσια ο JV για όλα αυτά στην προγραμματισμένη του εμφάνιση στο Βίλνιους; Θα το μάθουμε σύντομα».

Νωρίτερα, ο Έντι Τζόνσον σχολίασε τον ρόλο που θα έχει ο Λιθουανός ως back-up σέντερ του Νίκολα Γιόκιτς, τονίζοντας με νόημα: «Στο Ντένβερ θα παίζει οκτώ λεπτά, ποιος το θέλει αυτό;», την ώρα που ο Σέρβος πανηγύριζε τη νίκη του αλόγου του σε ιπποδρομίες στη Σερβία.



Here’s the thing: Valančiūnas hasn’t said anything definitive. If at some point HE says he’s done with the NBA, then the Nuggets will have to face that.



At the moment, Denver has the control. Will JV address all this publicly at his scheduled Vilnius appearance? We shall see.