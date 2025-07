Στάιν για Βαλαντσιούνας: «Ο Γιαννακόπουλος δεν πιστεύει ότι τελείωσε»

Ο Μαρκ Στάιν αναφέρθηκε στην... επίθεση που δέχτηκε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ενώ εξήγησε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν πιστεύει ότι έχει τελειώσει ακόμα η υπόθεση του Βαλαντσιούνας.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν ο οποίος ήταν από τους πρώτους που στάθηκε στο... κόλλημα της υπόθεσης λόγω της επιθυμίας των Ντένβερ Νάγκετς να κρατήσουν τον παίκτη, στάθηκε στις αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού.

Επίσης αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εξηγώντας ότι πιστεύει ότι τελικά ο παίκτης θα βρεθεί στον Παναθηναϊκό.

«Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αγαπούν την ομάδα τους περισσότερο από όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Μερικά από τα μηνύματα δεν ήταν τα πιο φιλικά, αλλά νομίζω ότι θέλετε κι εσείς τα πιο έγκυρα νέα. Ας δούμε τι θα συμβεί μετά. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν πιστεύει ότι τελείωσε» ήταν η σχετική ανάρτηση του Μαρκ Στάιν.

Panathinaikos fans love their team more than words can say. Totally get it. Some of the messages weren’t the friendliest … but I think you also want the most accurate up-to-the-minute news.



Let’s see what happens next. I imagine Mr. Giannakopoulos does not think it’s over.