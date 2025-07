Στους Μπακς θα συνεχίσει την καριέρα του και τα επόμενα δύο χρόνια ο Τζέρικο Σιμς!

Μία μέρα με αρκετή κινητικότητα είναι και η σημερινή για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι κράτησαν στο ρόστερ τους για τις επόμενες δύο σεζόν τον Τζέρικο Σιμς.

Ο 27χρονος σέντερ (2.08μ.) έγινε μέλος των Μπακς στα μέσα της περασμένης σεζόν, ερχόμενος από τους Νικς και τα «Ελάφια» τον υπέγραψαν εκ νέου για τα επόμενα δύο χρόνια, με player option για τη δεύτερη σεζόν.

Σε μία μέρα που άφησαν ελεύθερο τον Ντέμιαν Λίλαρντ για να κάνουν δικό τους τον Μάιλς Τέρνερ των Ιντιάνα Πέισερς, ενώ σε επόμενο trade, απέκτησαν και τον Βασίλιε Μίτσιτς από τους Χόρνετς.

Επιστρέφοντας στον Σιμς, οι Μπακς είχαν ανάγκη να τον διατηρήσουν, μετά και τη φυγή του Μπρουκ Λόπεζ, για να κρατήσουν γεμάτη τη frontline τους με έναν που έπαιξε την περσινή σεζόν 14 παιχνίδια της κανονικής περιόδου με τη φανέλα τους.

Σε αυτά τα ματς ο Σιμς μέτρησε 2.4 πόντους μαζί με 4.9 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ, 0.6 μπλοκ, αγωνιζόμενος για 14 λεπτά.

Free agent center Jericho Sims has agreed to a two-year deal with the Milwaukee Bucks, including a player option in the second season, sources tell ESPN. Milwaukee retains a lob threat big man in Sims, who played in a career high 53 games last season and all 5 playoff games. pic.twitter.com/l4BdgE8X5R