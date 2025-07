Οι Σάρλοτ Χόρνετς έκαναν trade τον Βασίλιε Μίτσιτς, με τα δικαιώματά του να μετακομίζουν στους Μπακς, την ώρα που ο Πατ Κόνατον κάνει το αντίθετο δρομολόγιο.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς. Ο Σέρβος έγινε ένα από τα πιο hot ονόματα του φετινού καλοκαιριού, με τις ματιές από τις ευρωπαϊκές ομάδες να πέφτουν πάνω του. Ο ίδιος ωστόσο θα γίνει κάτοικος Μιλγουόκι και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά και το trade που έγινε με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι οποίοι κάνουν δικό τους στο πλαίσιο της ανταλλαγής τον Πατ Κόνατον. Μάλιστα στο trade που φέρνει τον Μίτσιτς στο Μιλγουόκι, συμπεριλαμβάνονται ακόμα δύο picks δευτέρου γύρου, για το 2031 και το 2023.

Θυμίζουμε πως πριν από λίγες ημέρες οι Φοίνιξ Σανς έβαλαν σε ισχύ την οψιόν του και τον έκαναν trade στους Χόρνετς για τον Μαρκ Γουίλιαμς. Οι οποίοι με τη σειρά τους τον έστειλαν στο Γουινκσκόνσιν και τους Μπακς, σε μία μέρα που έχει... καταιγίδα εξελίξεων για τα «Ελάφια». Αφού πριν λίγη ώρα άφησαν ελεύθερο και τον Ντέμιαν Λίλαρντ, για να κάνουν δικό τους τον Μάιλς Τέρνερ.

Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε συνολικά σε 41 παιχνίδια, μόλις 5 εκ των οποίων με τη φανέλα των Σανς όπου και έκλεισε τη σεζόν. Έχοντας εκεί 4.1 λεπτά μέσο όρο. Και πλέον μένει να φανεί αν οι Μπακς σκοπεύουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους, ενώ συμφώνησαν και με έναν ακόμα γκαρντ, τον Γκάρι Χάρις για δύο χρόνια.

The Milwaukee Bucks are trading Pat Connaughton and two of their own second-round picks (2031, 2032) to the Charlotte Hornets for Vasilije Micic, sources tell ESPN. pic.twitter.com/gLnvpeG2NX