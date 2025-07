Μετά τον Μπρουκ Λόπεζ και ο Ντέμιαν Λίλαρντ αποτελεί παρελθόν από τους Μπακς, που τον έκαναν waive και αποκτούν αντ' αυτού τον Μάιλς Τέρνερ από τους Πέισερς.

Τα πάνω κάτω ήρθαν από τη χθεσινή βραδιά στους Μπακς, με μία free agency που φέρνει αρκετές αλλαγές. Έτσι, μετά τον Μπρουκ Λόπεζ που μετακινήθηκε στους Κλίπερς, οι Μπακς από τη νέα σεζόν δε θα έχουν ούτε τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος έγινε waive, στο ρόστερ τους. Ο Λίλαρντ άλλωστε δε θα μπορούσε να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν, μετά τη ρήξη αχιλλείου που υπέστη τον περασμένο Απρίλιο.

Ο λόγος της απομάκρυνσής του, έχει να κάνει με το βαρύ του συμβόλαιο. Με τους Μπακς να εξοικονομούν με αυτόν τον τρόπο 113 εκατομμύρια δολάρια, που είχε λαμβάνειν ο Λίλαρντ, ώστε να κάνουν δικό τους τον Μάιλς Τέρνερ.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του rebuilding και της αναζήτησης ενός ψηλού, για να αντικαταστήσει τον Μπρουκ Λόπεζ, οι Μπακς κινήθηκαν άμεσα για τον Μάιλς Τέρνερ. Ο οποίος μάλιστα ήταν στόχος των Λέικερς, μεταξύ άλλων και υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών στους Μπακς, αξίας 107 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την περασμένη σεζόν έφτασε με τους Πέισερς ως τους τελικούς της λίγκας, έχοντας στα playoffs 13.8 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Just in: The Milwaukee Bucks are waiving Damian Lillard and stretching the remaining $113 million on his contract in order to acquire Myles Turner, sources tell ESPN. Lillard's two seasons in Milwaukee come to an end as he rehabilitates a torn Achilles tendon. pic.twitter.com/eg1D1TMFM6