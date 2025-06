Δείτε όλες τις επιλογές του δευτέρου γύρου στο draft του ΝΒΑ.

Στον πρώτο γύρο του draft όπως αναμενόταν ο Κούπερ Φλαγκ επιλέχθηκε στο Νο.1 του draft, ενώ ο Κινέζος γίγαντας, Γιανγκ Χάνσεν θα ζήσει το όνειρο του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, αφού θα παίζει στους Μπλέιζερς, έχοντας επιλεγεί στο Νο.16.

Γνωστές έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής και οι επιλογές του δευτέρου γύρου των ομάδων. Οι Μπακς πήραν στο Νο.47 τον 19χρονο Σέρβο Μάρκοβιτς, ενώ οι Σέλτικς διάλεξαν τον Πέντα της Λε Μαν στο 32. Από την Τρέντο στους Καβς και το Νο.58 ο Σαλιού Νιανγκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πεντάδα του Duke επιλέχθηκε στο φετινό draft. Ο Φλαγκ στο Νο.1 και τους Μάβερικς, ενώ ο Κνίπελ στο Νο.4 και τους Χόρνετς. Ο Μαλουάτς κατέληξε στους Σανς και το Νο.10 (ανταλλαγή από Ρόκετς), ο Σίον Τζέιμς θα είναι συμπαίκτης με τον Κνίπελ στους Χόρνετς, ενώ τέλος ο Ταϊρίς Πρόκτορ θα παίζει στους Καβς που τον επέλεξαν στο Νο.49. Δεν είναι τυχαία ένα από τα πιο φημισμένα κολέγια των ΗΠΑ στο μπασκετικό πρόγραμμα.

