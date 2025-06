Ο Κινέζος γίγαντας, Γιανγκ Χάνσεν έκλεψε την παράσταση στο draft του ΝΒΑ και η περίπτωση του δεν πέρασε απαρατήρητη

Μπορεί στο φετινό του draft όλα τα φώτα να έπεσαν πάνω στον φοβερό και τρομερό Κούπερ Φλαγκ (Νο.1 του draft), αλλά σίγουρα υπάρχει και άλλο ένα... διαμαντάκι που έκλεψε την παράσταση. Ελάχιστοι τον περίμεναν για τόσο ψηλά στο draft. Κι όμως ο Κινέζος γίγαντας θα ζήσει το όνειρο του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο Κινέζος Γιανγκ Χάνσεν είναι άγνωστος στο ευρύ κοινό, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε υπολογίσιμη δύναμη στο μέλλον αν δουλευτεί σωστά.

Adam Silver and 7'1" Yang Hansen, who was taken 16th overall in the NBA draft 🌟 pic.twitter.com/i7yGSg3ngO

Το ύψος του τράβηξε γρήγορα την προσοχή πολλών στο Barclays Center που έγινε η διαδικασία. Ο Χάνσεν είναι ένας... γίγαντας που βλέπει τον κόσμο από τα 2.18. Άκουσε το όνομά του από τον Άνταμ Σίλβερ, με τους Γκριζλις να τον επιλέγουν στο Νο.16. Αμέσως μετακόμισε στους Τρέιλ Μπλέιζερς μέσω ανταλλαγής της νύχτας του draft.

Όλα έδειχναν πως δεν θα γινόταν επιλογή του πρώτου γύρου, αλλά τελικά είχαμε έκπληξη. Αρκετοί παραξενεύτηκαν για την επιλογή αυτή. Το ίδιο θα πίστευε και ο ίδιος , αφού μαζί με την οικογενεία του κάθισε πολύ πίσω στις κερκίδες και όχι εκεί που βρίσκονται τα top prospects.

Στα 18 του πήρε το βραβείο του αμυντικού της σεζόν στην Κίνα, έχοντας 2.2 μπλοκ, ενώ τελείωσε με μέσο όρο double double 15 πόντων και 10.8 ριμπάουντ. Για μια διετία βρέθηκε στους Qingdao Eagles πριν φτάσει στο ΝΒΑ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 16,6 πόντους, 10,5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2,6 μπλοκ.

Σύμφωνα με το NBA, ο Χάνσεν είναι πλέον ο ένατος παίκτης από την Κίνα που επιλέχθηκε στο ντραφτ και ο πρώτος από το 2016. Έχει το παρατσούκλι «Κινέζος Γιόκιτς», αφού είναι εξαιρετικός πασέρ για το ύψος, τη θέση και την ηλικία του και θα βελτιωθεί κι άλλο. Διαβάζει καλά τις αντίπαλες άμυνες. Οι Μπλέιζερς τον τσέκαραν εδώ και καιρό και... τράβηξαν τη σκανδάλη.

Welcome to the NBA, Yang Hansen 👏



Hansen is the third Chinese-born player selected in the first round, joining Yao Ming and Yi Jianlian. pic.twitter.com/8GdbeKe0Os