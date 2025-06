Oι Μπακς επέλεξαν τον 19χρονο Σέρβο Μπόγκολιουμπ Μάρκοβιτς στο draft.

Φαίνεται πως διάλεξαν Ευρώπη οι Μπακς φέτος. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε στην κατοχή της το Νο.47 στο draft και το χρησιμοποίησε για να πάρει τον19χρονο Σέρβο Μπόγκολιουμπ Μάρκοβιτς.

Αγωνιζόταν στη Μέγκα και τράβηξε τα βλέματα με τις εμφανίσεις του στην ABA Liga εκεί όπου είχε 13.7 πόντους, 6.8 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο. Σούταρε με 37% τρίποντο.

Ο Μάρκοβιτς αναδείχθηκε κορυφαίος νέος στην ABA Liga, ενώ ήταν εκ των πρωταγωνιστών με την Εθνική Εφήβων της Σερβίας στο χρυσό που κατέκτησαν στο Eurobasket του 2023. Σίγουρα μια επιλογή με προοπτική.

The moment Bogi got the call. pic.twitter.com/3EUJPGDBUU