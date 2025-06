Πανικός επικρατεί στην Οκλαχόμα για τους πανηγυρισμούς του πρώτου πρωταθλήματος των Θάντερ στη σύγχρονη ιστορία τους. Πρωταγωνιστής φυσικά ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τυλιγμένος με τη σημαία του Καναδά.

Το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2024-25 ανήκει στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, που ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος και το απέδειξε. Η νεανική παρέα του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι μπροστά στη δημιουργία της δικής της σύγχρονης δυναστείας με «όπλο» την... σκυλίσια άμυνα, την ενέργεια και το ταλέντο της.

Εννιά χρόνια είχαμε να είμαστε μάρτυρες ενός Game 7 σε σειρά τελικών και αν μη τι άλλο ήταν επεισοδιακό και εντυπωσιακό. Δυστυχώς η όλη τρομερή ατμόσφαιρα επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, που υπέστη ρήξη αχιλλείου και αποδύρθηκε από το πρώτο δωδεκάλεπτο.

Αυτό δεν εμπόδισε βέβαια τους άξιους πρωταθλητές να πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη παρέλαση και να γιορτάσουν το πρώτο πρωτάθλημα της σύγχρονης ιστορίας τους (ως Θάντερ, το προηγούμενο το είχαν ως Σιάτλ Σουπερσόνικς).

THE CHAMPIONSHIP PARADE IS UNDERWAY IN OKC 🎉🏆 pic.twitter.com/4VbxSjzVAA