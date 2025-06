Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήταν ο μεγάλος άτυχος του Game 7 των τελικών του NBA, καθώς φάνηκε να τραυματίστηκε σοβαρά στο πρώτο δεκάλεπτο και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Οι Θάντερ υποδέχτηκαν τους Πέισερς για το Game 7 των τελικών του NBA κι ενώ όλα είχαν ξεκινήσει καλά με τις δύο ομάδες να είναι πολύ δυναμικές, όλη η αρένα της Οκλαχόμα σίγησε, όταν τραυματίστηκε ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Ο ηγέτης της ομάδας της Ιντιανάπολις σωριάστηκε στο παρκέ κλαίγοντας κι έδειχνε να πονάει πολύ με τις πρώτες εικόνες να φωτογραφίζουν σοβαρό τραυματισμό για τον σταρ των Πέισερς.

Μέχρι εκείνο το σημείο ο Χαλιμπέρτον είχε σημειώσει 9 πόντους με 3/4 τρίποντα και είχε πάρει πραγματικά... φωτιά. Η ατυχία του, ωστόσο, είναι τεράστια με όσους βρέθηκαν στο γήπεδο να σοκάρονται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, ο πατέρας του, αλλά και ο Ρέτζι Μίλερ που δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.

