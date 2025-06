Ο Κέβιν Ντουράντ παρουσιάστηκε... ατάραχος σε live μετάδοση, μόλις ο κόσμος πληροφορήθηκε το trade του στους Χιούστον Ρόκετς.

Εδώ και περίπου 24 ώρες περιμέναμε να μάθουμε τον επόμενο προορισμό του Κέβιν Ντουράντ. Οι Ρόκετς και οι Χιτ ήταν τα φαβορί για να ολοκληρώσουν το trade, με τους πρώτους να βγαίνουν νικητές στη «μάχη» και να αποκτούν τον KD από τους Φοίνιξ Σανς.

Ο ίδιος, μάλιστα είδε την είδηση να ανακοινώνεται τη στιγμή ενός live event. Φυσικά δε... σοκαρίστηκε, αφού προφανώς γνώριζε πως ετοιμαζόταν να γίνει κάτοικος Χιούστον.

Ο κόσμος πληροφορήθηκε την είδηση μέσω του tweet από τον Σαμς Σαράνια και αντέδρασε με επιφωνήματα, με τα κινητά να στρέφονται προς το μέρος του Ντουράντ.

KD's reaction to get traded to the Rockets 👀🍿



Durant needed a moment 😅



(via @AryePulliNFL)pic.twitter.com/Wd62BXjV6h